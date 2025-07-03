Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Yenikent beldesi ile Hamzabey Mahallesi arasında dün çıkan yangın, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve Gediz Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

İlk belirlemelere göre, tarlada hasat yapıldığı sırada biçerdöverden çıktığı tespit edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.