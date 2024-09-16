Kütahya'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Domaniç'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Murat Kuzu (46) idaresindeki 43 YB 712 plakalı otomobil, Domaniç-Tavşanlı kara yolu Küçükköy mevkisinde karşı yönden gelen Adem Tutuk'un (36) kullandığı 40 ABG 363 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücülerden Murat Kuzu, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.