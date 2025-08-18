Kütahya Hisarcık’ta trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hisarcık-Simav karayolunun ilçe girişindeki kavşakta, F.E. (34) yönetimindeki 43 AAL 466 plakalı otomobil ile H.G. (72) yönetimindeki 43 PD 875 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada yaralanan araç sürücüleri F.E., ve H.G., olay yerine gelen 112 acil servisi ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.