Kütahya- İki ev yangında, kullanılmaz hale geldi

KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Domaniç ilçesine bağlı Bükerler köyünde Celal Emer’e ait iki katlı evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahibi Emer, eşi ve çocukları yangını fark ederek dışarı çıkarken, yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye Domaniç, Çukurca ve Tunçbilek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Güçlükle kontrol altına alınan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ancak iki katlı ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)