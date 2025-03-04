Kütahya - Kayalar, karayoluna düştü

KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesinde toprak kayması sonucu karayoluna düşen kayalar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesini birbirine bağlayan karayolu Taş Yarma mevkiinde toprak kayması meydana geldi. Kısa bir süre sonra ise kaya parçaları karayoluna düştü. Trafikte aksamalara yol açan kayalar, karayolları ekiplerince iş makineleriyle temizlerken, yoldan kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Toprak kayması sonucu düşen kayalar

-Trafikteki araçlar

-Karayollarının çalışması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera Mustafa YİĞİT DOMANİÇ(Kütahya),(DHA)