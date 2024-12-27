Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde özel ilan

Haber Merkezi

Üniversitelerin Resmi Gazete’de yayımladığı kadro ilanlarında istediği şartlar “adrese teslim ilan” tartışmalarını sürdürüyor. Bunun son örneklerinden biri de Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı Simav Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu’nda yaşandı.

19 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete’de Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı için öğretim görevlisi için kadrosunda “iletişim mezunu olmak şartı” arandı. İlanda aynı zamanda kişinin alında en az tezli yüksek lisans yapmış olması istendi. Adayların ayrıca en az beş yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olması gerektiğine dikkat çekilen ilanda iş tecrübesinin belgelenmesi şartı arandı.