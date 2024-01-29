Kütahya Şaphane’de otomobil tilkiye çarptı: 1 ölü
Kaynak: İHA
Kütahya’nın Şaphane ilçesinde tilkiye çarparak devrilen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Dağ (47) idaresindeki 43 ABP 174 plakalı otomobil, Gediz-Simav karayolu Karamanca köyü yakınlarında yola aniden çıkan tilkiye çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri sürücü Dağ’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Dağ’ın cenazesi Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mehmet Dağ’ın Simav ilçesinde berberlik yaptığı öğrenildi.
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