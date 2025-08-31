Kütahya Şeker Fabrikası’nda 30 yıl sonra üretim durdu: Patrona devasa kâr işçiye sefalet düştü

Bilge Su YILDIRIM

Kütahya Şeker Fabrikası’nda 200’den fazla işçi dün üretimi durdurdu. 2004 yılında Kiler/Torunlar ortaklığına satılarak özelleştirilen fabrika astronomik kârlar elde ederken yeni toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde işverenin işçiye önerdiği zam teklifi yalnızca yüzde 18,50 oldu.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası’nda (Şeker-İş) örgütlü işçiler, işverenin pazarlık masasında dayattığı sefalet zammına karşı 27 Ağustos’ta aldıkları grev kararını dün uygulamaya soktu.

İşçilerin dün çıktığı grev, fabrikada 1995’ten bu yana çıkılan ilk grev olma özelliğini taşıyor. Buna göre Kütahya Şeker özelleştirildiğinden beri ilk kez işçiler üretimden gelen güçlerini örgütlü bir biçimde kullanıyor.

ÖZELLEŞTİRME SONRASI İLK GREV

Greve giden sürece ilişkin BirGün’e değerlendirmelerde bulunan Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, şunları söyledi: “Bugün 1995’ten bu yana ilk defa üyelerimizin çoğunluğunun grev istemesi üzerine üretimi durdurduk. 2 aylık TİS görüşmeleri, ardından arabulucu süreci hepsini tüketti ve en sonunda 27 Ağustos’ta ayın 30’unda greve çıkacağımızı bildirdik. Hep söylüyoruz, ‘En iyi TİS masada biten TİS’tir’ diye. Ama bu dayatılana mahkûm olacağımız anlamına gelmez. Gerekirse yasal hakkımızı da sonuna kadar kullanırız. Biz bu süreç masada bitsin diye çok uğraştık ama olmadı. İşverenin önerdiği zam oranı yüzde 18,50’de kaldı. Biz o zaman masada başka bir şey talep ediyorduk, madem iş greve çıkma noktasına geldi bugün daha fazlasını istiyoruz. İnsanların geçim sıkıntısı var, aileleri beklenti içinde, bunun ev geçindirmesi var, bütçe döndürmesi var… Kolay mı zannediyorlar?”

İşçiler gerçekleşen enflasyon oranın dahi altında kalan yüzde 18,50’lik zam teklifi önerisini sunan Kütahya Şeker işverenin kârının ise yanından bile geçilemiyor. 1953 yılında 8 milyon TL sermaye ile kurulan, 2004 yılında ise 23 milyon 800 bin TL karşılığında özelleştirme kapsamında Kiler/Torunlar ortaklığına satılan fabrikanın kârı dudak uçuklatıyor. BirGün’ün ulaşarak haberleştirdiği 2022 ve 2023 yılları ile 2024 yılının Ocak-Eylül dönemine yönelik mali tablolar, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşı Aziz Torun’un sahibi olduğu Torunlar ile AKP eski Milletvekili Vahit Kiler’e devredilen Kütahya Şeker Fabrikası’nın astronomik kârını ortaya koymuştu.

Mali tablolara göre,

• Fabrikanın 2022 yılında net dönem kârı 465 milyon 414 bin 620 TL,

• 2023 yılındaki net dönem kârı 236 milyon 651 bin 962 TL,

• 2024 yılının Ocak-Eylül dönemindeki net kârı 109 milyon 157 bin 945 bin TL,

• 2022 ve 2023 yılları ile 2024’ün Ocak-Eylül döneminde elde edilen toplam kâr 811 milyon 224 bin 527 TL olarak kaydedildi.