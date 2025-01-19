Kütahya Şeker’de 811,2 milyon TL’lik kâr

Kütahya Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi süreci, AKP iktidarının kamu kurumlarına yönelik hoyrat tutumunun sembolü halini aldı.

1953 yılında 8 milyon TL sermaye ile kurulan fabrika, 2004 yılında 23 milyon 800 bin TL karşılığında ve özelleştirme kapsamında Kiler/Torunlar ortaklığına satıldı.

Fabrikanın lojmanların bulunduğu 113 dönüm arazisinin tapusu da tapu müdürünün bir kalem oynatması ile el değiştirerek, özelleştirmeye dahil edildi. Fabrikanın satılmasının ardından, “Ucuza peşkeş çekildi” tartışmaları yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşı Aziz Torun’un sahibi olduğu Torunlar ile AKP eski Milletvekili Vahit Kiler’e devredilen Kütahya Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi süreci davalık oldu. Özelleştirmenin ardından fabrika lojmanlarının bulunduğu 113 dönüm arazinin de özelleştirmeye dahil edilmesi yargıya taşındı. İdare Mahkemesi, 2021 yılında aldığı karar ile Kiler ve Torunlar’a verilen arazinin Türk Şeker’e iadesine karar verdi.

ASTRONOMİK KÂR

Kütahya Şeker Fabrikası’nı 23,8 milyon TL’ye satın alan şirketlerin fabrikadan elde ettiği kar ise “Ucuza peşkeş” iddialarının haklılığını gözler önüne serdi. BirGün’ün ulaştığı Kütahya Şeker Fabrikası Anonim Şirketi’nin 2022 ve 2023 yılları ile 2024 yılının ocak-eylül dönemine yönelik mali tabloları ise fabrikadan edilen astronomik kârı ortaya koydu. Mali verilere göre, 2022 yılında Kütahya Şeker Fabrikası 465 milyon 414 bin 620 TL’lik net dönem karına imza attı. Şirketin 2023 yılındaki net dönem kârı ise kayıtlara, 236 milyon 651 bin 962 TL olarak geçti. 2022 ve 2023 yıllarında sahibine 702 milyon 66 bin 582 TL’lik kâr getiren Kütahya Şeker Fabrikası’nın Ocak-Eylül 2024 dönemi kârı da hesaplandı. Fabrikanın, henüz denetimden geçmemiş olan 2024 yılının ocak-eylül dönemindeki net kârının 109 milyon 157 bin 945 bin TL olduğu bildirildi. Şirketin 2022 ve 2023 yılları ile 2024’ün ocak-eylül döneminde elde ettiği toplam kâr 811 milyon 224 bin 527 TL olarak kaydedildi.

***

TÜRKŞEKER BATAKTA

AKP iktidarında gerçekleştirilen ve “Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirmeleri” arasına giren şeker fabrikalarına yönelik özelleştirme Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi’ni (Türkşeker) batağa sapladı.

Sayıştay’ın Türkşeker’e yönelik 2023 yılı mali denetimlerinin ardından hazırlanan ve kurumun içinde bulunduğu batağı ortaya koyan raporda, özetle şu ifadeler kullanıldı:

• Türkşeker’in uyguladığı satış politikasının öz kaynakları korumada yetersiz kalması nedeniyle özkaynak alım gücünün yıllar itibariyle reel olarak azaldığı tespit edilmiştir.

• Kurum özkaynaklarındaki azalma nedeniyle üretim faaliyetlerinin devamı için gerekli olan finansman ihtiyacı borçlanma yoluyla karşılanmakta, artan finansman giderleri ticari maliyetleri artırarak rekabetçi bir satış fiyatının belirlenmesine engel olmakta ve kârlılığı olumsuz etkilemektedir.

• Kuruma verilen yatırım bütçesi, yatırım ihtiyacını karşılamamaktadır.