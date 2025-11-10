Kütahya- Tavşanlı’da otomobil ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emircan K. ile arkasındaki eşi Elif K. yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi çevre yolu Kükürtlü Caddesi’ndeki kavşakta meydana geldi. Balıkesir’den Kütahya istikametine seyir halinde olan R.D. idaresindeki 34 FFV 346 plakalı otomobil ile Rabia Hatun Sokak’tan çevre yoluna çıkan Emircan K.’nin kullandığı 43 U 9516 plakalı motosiklet çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki eşi Elif K. yaralandı. Yaralı çift, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)