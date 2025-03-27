Kütahya - Trafikte tartıştığı yayayı kask ve bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

KÜTAHYA’da motosiklet sürücüsü İ.Ç., trafikte tartıştığı yaya B.Y.’yi kask ile darp edip bıçakla yaralayıp kaçtı. Yaralı B.Y., hastaneye kaldırılırken yakalanan şüpheli İ.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olay, Gazikemal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Motosikletli İ.Ç. trafikte tartıştığı yaya B.Y.’yi takip ederek önce kask ile darp etti, ardından ise bıçakla yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerind eyapılan B.Y.’yi ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından motosikletiyle kaçan İ.Ç.’yi, Cedit Mahallesi Domaç sokakta yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli İ.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla tutuklandı. Yaralı B.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)