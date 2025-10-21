Kütahya ve Isparta belediyelerine de 'Aziz İhsan Aktaş' incelemesi

Belediyelere yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. "Aziz İhsan Aktaş soruşturması" kapsamında Kütahya ve Isparta Belediyeleri'nin ihale dosyalarının temini için ilgili Başsavcılıklara yazı yazıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne' yönelik yürütülen 2024/236201 soruşturma sayılı dosyada suç örgütüne ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerin aldığı ihale dosyalarının temini için ilgili yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat yazılmıştır. Soruşturma genişletilerek devam etmektedir" denildi.

İLK KEZ BİR AKP'Lİ BELEDİYE BU SORUŞTURMA KAPSAMINDA İNCELENECEK

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci CHP’li, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise AKP'li.

Isparta Belediyesi'nin, Aktaş soruşturmasına dahil edilmesiyle ilk defa bir AKP'li belediye soruşturma kapsamında incelenecek.