Kütahya’da 2 katlı kerpiç ev çöktü; 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 12.01.2026 16:51
  • Giriş: 12.01.2026 16:51
  • Güncelleme: 12.01.2026 16:51
Kaynak: DHA
Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da tadilat sırasında çöken 2 katlı evin bahçesindeki Ümit Akgün (36) göçük altında kalıp, yaralandı. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarılan Akgün, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Bölücek Mahallesi 5. Bölcek Sokak’ta meydana geldi. 2 katlı kerpiç ev, tadilat sırasında çöktü. Evin bahçesindeki Ümit Akgün, göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Akgün, gelen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansa alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akgün, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ümit Akgün'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu olduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

