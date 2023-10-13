Kütahya’da 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kütahya’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerlerinde yapılan aramada, 0,96 gram metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, Ö. A isimli şahsa uyuşturucu maddeyi S.B.’nin sattığı, alışveriş için de M.Y.’ye ait banka hesabının kullanıldığı tespit edildi.

S.B.ve M.Y.’nin ikametlerinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmaz, Ö.A. işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan S.B. ve M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 Ocak 2023 tarihinden bugüne kadar il genelinde Uyuşturucu Madde Ticareti çerçevesinde toplam tutuklu sayısı 96’ya ulaştı.