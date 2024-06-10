Kütahya’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı

Kütahya’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan 11 UC 687 ve 43 KZ 005 plakalı otomobiller ile kaza yerinden kaçtığı belirtilen, plakası bilinmeyen otomobil çarpıştı.

Kazada 1 kişi yaralandı.

İsmi belirtilmeyen yaralı şahıs, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.