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Kütahya’da 3 ayrı motosiklet kazası kamerada

Ajans Haberleri
  • 25.06.2025 23:43
  • Giriş: 25.06.2025 23:43
  • Güncelleme: 25.06.2025 23:43
Kaynak: İHA
Kütahya’da 3 ayrı motosiklet kazası kamerada

Kütahya’da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kütahya’da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, kazaların nedeninin kurallara uymama ve dikkatsizlik olduğu görüldü. Görüntülerde, Yenidoğan, Fatih ve Gaybi Efendi mahallelerinde meydana gelen kazalarda motosikletler, seyir halindeki otomobillerde çarpıyor. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazalarda can kaybı olmazken, kazaların en çok dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirlendi.

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