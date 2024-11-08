Kütahya’da 7 ev 4 hayvan barınağı kül oldu



Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine 42 kilometre mesafede bulunan Kızılçukur köyündeki çöplükte yangın çıktı.

Yangın kısa sürede ev, samanlık ve ahırlara sıçradı. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Yangına 10 arazöz, 2 su tankeri ve belediyelere ait 15 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yangının büyümesi üzerine Bursa merkezli arama-kurtarma ekibi Daskut da Keles ilçesinden ekip çıkardı. Daskut ekiplerinin yardımıyla yangın, 3 saatte kontrol altına alındı.

Öte yandan yangında 5’i metruk 7 ev ve 4 adet hayvan barınağının küle döndü. Ölen yada yaralanan olmazken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.