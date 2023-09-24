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Kütahya’da Alzheimer hastası adam kayıp

Ajans Haberleri
  • 24.09.2023 14:02
  • Giriş: 24.09.2023 14:02
  • Güncelleme: 24.09.2023 14:03
Kaynak: İHA
Kütahya’da Alzheimer hastası adam kayıp

Kütahya’nın Yenidoğan Mahallesinde yaşayan 57 yaşındaki Seyit Ahmet Sancaklı’dan ailesi haber alamıyor.
Durumu polisi bildirerek yardım talebinde bulunan oğul Samet Sancaklı, "Babamız Alzheimer hastası. Kendisinden bir gündür haber alamıyoruz. Babamın üzerinde beyaz kahve renkli kazak, altında pijama ve siyah ayakkabı vardı. Saçları kızıl renk ve traşı hafif kirli sakal. Daha önce gitti yerlere baktık, ama bulamadık" dedi.
Sancaklı’yı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri istendi.

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