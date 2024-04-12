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Kütahya’da aranan 2 kişi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 12.04.2024 12:48
  • Giriş: 12.04.2024 12:48
  • Güncelleme: 12.04.2024 12:48
Kaynak: İHA
Kütahya’da aranan 2 kişi yakalandı

Kütahya’da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Alipaşa Mahallesi Zafer Meydanı üzerinde yapılan kontrollerde H.D (39) isimli şahsın yapılan GBT-UYAP sorgusunda, tehdit, hakaret ve basit yaralama suçlarından aranıyor kaydının olduğu, toplamda 7 bin 860 TL para cezası olduğu anlaşıldı.

Kütahya Otogar içerisinde yapılan kontrollerde C. M (28) isimli şahsın yapılan GBT-UYAP sorgusunda ise, görevi yaptırmamak için direnme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından aranıyor kaydının olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan şahıslar Nezarethane Büro Amirliğine teslim edildi. 

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