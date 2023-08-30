Kütahya’da aranan 243 şahıs tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce ilk çeşitli suçlardan aranan 8 ayda il genelinde asayiş olaylarını azaltmaya yönelik olarak yapılan uygulamalar, denetimler ve kontroller çerçevesinde 243 şahsın tutuklandığı bildirildi.

Valilikte yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce ilimiz genelinde asayiş olaylarını azaltmaya yönelik olarak yapılan uygulamalar, denetimler ve kontroller çerçevesinde yapılan çalışmalarda, 151 ruhsatsız tabanca, 44 ruhsatsız tüfek, 71 kurusıkı tabanca, bin 486 mermi/fişek ve bin 78 delici/kesici alet ele geçirildi.

1 Ocak 2023 ile 26 Ağustos 2023 tarihleri arasında ilde çeşitli suçlardan haklarında işlem yapılarak adli makamlara sevk edilen şahıslardan 243 şahıs tutuklanarak Ceza evine teslim edildi.