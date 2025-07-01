Kütahya’da balık ölümleri tedirgin etti

KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Ada Mahallesi'nde taşkın koruma su kanalı içerisinde ölü balıklar bulundu.

Ada mahallesinde taşkın koruma su kanalı içerisinde ölü balıkları fark edenler ihbarda bulundu. Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Güleç ve Ada Mahallesi Muhtarı Halil Oral olay yerine gelerek incelemede bulundu. Bölgeye sevk edilen Tavşanlı Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, kanaldan su numuneleri alarak detaylı analiz için laboratuvara gönderdi. Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, diğer balıkların yaşamlarını sürdürmesi amacıyla kanala su takviyesi yaparak seviyesini yükseltti. (DHA)

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)-