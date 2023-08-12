Kütahya’da bir araçta çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Kütahya’da, şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Meydan Mahallesi Merkez Sokak’ta uygulama yaptıkları esnada durumundan şüphelenilerek durdurdukları C.T. isimli şahsın idaresindeki araçta yapılan kontrollerde, tarihi eser olabileceği değerlendirilen, 147 adet çeşitli ebatlarda eski para ve eski obje, 14 adet farklı çaplarda küflenmiş dolu fişek, 28 adet farklı çaplarda küflenmiş boş kovan, 4 adet aslan figürü, 2 adet şamdan, 2 adet gaz lambası, 1 adet kazan, 1 adet ibrik, 1 adet eski silah, 1 adet insan heykeli, 1 adet boğa heykeli, 3 adet at heykeli, 1 adet kaplan heykeli, 1 adet kılıç, 1 adet kahve soğutma kabı, 2 adet köstekli saat, 1 adet aynalı şamdan, 1 adet kedi figürü, 1 adet kilise figürlü metal parça, 1 adet metal parça, 6 adet yüzük, 18 adet küpe, 3 adet plastik künye, 7 adet kolye ve 9 adet kolye ucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatılırken, ele geçirilen tarihi eser olduğu tahmin edilen objeler, incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne götürüldü.