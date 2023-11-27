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Kütahya’da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 27.11.2023 11:34
  • Giriş: 27.11.2023 11:34
  • Güncelleme: 27.11.2023 11:34
Kaynak: İHA
Kütahya’da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araçta ve içerisinde bulunan 2 kişinin yapılan üst aramasında, 12,96 gram metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelenilerek takibe alınan araç ve içerisindeki M.Ş ve G.A isimli şahısların yapılan üst aramalarında, 3 parça halinde toplam 12,96 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. 

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