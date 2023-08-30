Kütahya’da bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: İHA
Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin yapılan üst aramasında, 0.27 gram metamfetamin ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Yıldırım Beyazıt Mahallesinde yapılan çalışmalarda, K.Y. (21) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 0, 27 gram metamfetamin 1 adet payp isimli uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.