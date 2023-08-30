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Kütahya’da bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 30.08.2023 16:26
  • Giriş: 30.08.2023 16:26
  • Güncelleme: 30.08.2023 16:27
Kaynak: İHA
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Kütahya’da bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin yapılan üst aramasında, 0.27 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Yıldırım Beyazıt Mahallesinde yapılan çalışmalarda, K.Y. (21) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 0, 27 gram metamfetamin 1 adet payp isimli uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. 

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