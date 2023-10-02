Kütahya’da Çevik Kuvvet devriyesi bin 624 kişiyi kontrol etti

Kütahya’da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü devriye ekiplerinin bin 352’si Türk vatandaşı, 272’si yabancı uyruklu şahıs olmak üzere bin 624 kişi kontrol ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünce 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Sevgi Yolu ile Atatürk Bulvarı ve bunlara yakın ara sokaklarda devriye görevi ifası esnasında yapmış olduğu uygulamalarda, bin 352’si Türk vatandaşı, 272’si yabancı uyruklu şahıs olmak üzere bin 624 kişi kontrol etti.

Kontrollerde basit yaralama ve hırsızlık olmak üzere 2 ayrı suçtan aranması olan 1 yabancı uyruklu şahıs ile tehdit suçundan aranması olan 1 şahıs yakalandı. Bıçak taşıdığı tespit edilen 1 şahıs ile muşta taşıdığı tespit edilen 1 şahsa gerekli idari işlem uygulandı.

Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 4 şahsa gerekli tebliğ işlemi yapıldı.