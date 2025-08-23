Kütahya’da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek iki eve daha sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan alevler, 3 evde büyük çapta hasara yol açtı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: DHA
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evde çıkan yangının büyümesi nedeniyle 3 ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, gece geç saatlerde ilçeye bağlı Başköy köyünde çıktı.
Köyde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle bitişikteki 2 eve daha sıçradı.
Alevler metrelerce yükseğe ulaşırken, ihbar üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü.
3 EVDE AĞIR HASAR
Alevler arasında kalan 3 evde de büyük çapma hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.