Kütahya’da çocuk parkında bomba paniği

Kütahya’daki bir çocuk parkında bırakılan valiz paniğe sebep oldu.

Bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatılan valizden taş parçaları çıktı.

Dumlupınar Mahallesi Akif Dede Caddesi’ndeki çocuk parkında sahipsiz valizi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Ekipler, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı.

Gelen bomba imha uzmanı, valizi fünye ile kontrollü şekilde patlattı, içinden çok sayıda taş parçası çıktı.

Polis ekipleri, valizi bırakan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.