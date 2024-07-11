Kütahya’da demir yolu hattında anız yangını

Kütahya Merkez ilçesinde yaklaşık 5-6 kilometrelik demiryolu hattı boyunca 7-8 farklı noktada çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya Merkez ilçesi Akçamescitten Büyüksaka Çubukici köyü arasında kalan 5-6 kilometrelik demiryolu hattı boyunca 7-8 farklı noktada trenin balatalarından kaynaklı yangın çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yangına 6 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı, 8 hizmet aracı, 7 itfaiye, 1 dozer ve 126 personelle hızlı ve etkin müdahale edildi. Yangında 2 hektarlık ziraat alanı alan zarar gördü.

Orman Bölge Müdürlüğü, vatandaşları anız yakmamaları, hasat yaparken dikkatli olmaları ve en küçük bir duman gördüklerinde 112’ye bildirmeleri konusunda uyardı.