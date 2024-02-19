Kütahya’da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da durdurulan araçta bin 600,16 gram kokain ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen B.B.SUAR (59) isimli şahsın aracı çevreyolu üzerinde durduruldu. Araçta narkotik köpeği “Thor”ile yapılan aramada, 3 parça halinde toplam bin 600,16 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.