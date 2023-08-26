Kütahya’da ehliyetsiz sürücünün aracında uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince ehliyetsiz sürücünün aracında 18.88 gram bonzai, 4.25 gram esrar ve 1 adet araç telsizi ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Fuatpaşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, V.K. (37) isimli şahsın sevk ve idaresindeki M.Ö. (32) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramalarında 18.88 gram bonzai, 4.25 gram esrar ve 1 adet araç telsizi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için ilgili kısım ekiplerine teslim edildi.

Ayrıca araç sürücüsü V.K. isimli şahsa ehliyetinin olmadığından dolayı trafik ekiplerince gerekli işlem yapıldı.