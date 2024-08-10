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Kütahya’da hakkında 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 10.08.2024 11:40
  • Giriş: 10.08.2024 11:40
  • Güncelleme: 10.08.2024 11:40
Kaynak: İHA
Kütahya’da hakkında 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Kütahya’da hakkında toplam 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma Huzur Timi tarafından barakada yakalandı. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Merkez ilçe Parmakören Mahallesi’nde Jandarma Huzur Timi tarafından "Kasten Yaralama" ,"Gece Vakti Yağma" suçlarından aranan ve hakkında toplam 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.G. (30) saklandığı barakada yakalandı.

Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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