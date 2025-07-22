Kütahya’da hasat makinelerine sıcak hava kısıtlaması

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 22-29 Temmuz tarihleri arasında beklenen aşırı sıcaklıklar nedeniyle orman yangını riskine karşı yeni tedbirler aldı. Yapılan açıklamada, biçerdöver ve saman balya makinesi gibi hasat makinelerinin kullanımına yönelik saat kısıtlaması getirildi.

Alınan karara göre; orman içi ve ormana 500 metre mesafeye kadar olan tarım arazilerinde, hasat makinelerinin saat 11.00 ile 18.00 arasında çalıştırılması yasaklandı. Bu saatler dışında ise makinelerin faaliyetlerine devam etmelerine izin verilecek.

Öte yandan, ormana 500 metreden daha uzak tarım alanlarında herhangi bir saat kısıtlaması uygulanmayacak. Ancak tüm alanlarda hasat çalışmaları sırasında su tankeri, pulluklu traktör gibi yangına ilk müdahale ekipmanlarının bulundurulması zorunlu olacak.

Yetkililer, yangın riskine karşı çiftçileri duyarlı olmaya çağırdı.