Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kütahya’da iki kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 12.09.2023 10:42
  • Giriş: 12.09.2023 10:42
  • Güncelleme: 12.09.2023 10:43
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Kütahya’da iki kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince iki kişinin üzerinde toplam 4.34 gram metamfetamin ele geçirildi.

 Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Ziraat Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, M.D. (22) ve F.Ç. (29) isimli şahısların yapılan üst ve çevre aramasında, 4.02 gram ve 0.32 gram olmak üzere iki parça halinde metamfetamin ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. 

BirGün'e Abone Ol