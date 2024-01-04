Kütahya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kütahya’da iki otomobilip çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, M.S. idaresindeki 43 FF 975 plakalı otomobil ile İ.K. yönetimindeki 43 UL 444 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler araçlarda yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.