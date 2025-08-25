Kütahya’da inşaat malzemesi yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya’dan Uşak istikametine gitmek olan inşaat malzemesi yüklü 45 plakalı kamyon, Alibeyköy civarında virajı alamayarak devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Altıntaş Belediyesi itfaiye ekibince devrilen kamyondan çıkarılan sürücü, sağlık ekibince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İsmi belirtilmeyen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.