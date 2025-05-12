Kütahya’da iş cinayeti: Yüksekten düşen 21 yaşındaki inşaat işçisi hayatını kaybetti
Kütahya'nın Emet ilçesinde Bor İşletmesi'ne ait reaksiyon ünitesi inşaatında çalışan 21 yaşındaki Ramazan Karakaya, çatı montajı sırasında yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karakaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Kütahya’nın Emet ilçesinde çalıştığı Bor İşletmesindeki reaksiyon ünitesi yapım inşaatında yaklaşık 10 metre yüksekten düşen 21 yaşındaki şirket işçisi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Bor İşletme Müdürlüğü reaksiyon ünite yapım inşasında çalışan şirket işçisi Ramazan Karakaya (21) çatı montaj çalışmaları esnasında dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden zemine düştü.
Ağır yaralanan Karakaya, kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Karakaya’nın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.