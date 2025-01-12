Kütahya’da kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya’da polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçak tütün mamulleri operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve makaron satışını önlemeye yönelik il merkezinde S.B. ve A.Y. isimli şahısların adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 6 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 114 bin 520 adet boş ve dolu makaron ile 10.8 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.