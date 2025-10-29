Kütahya’da kaza; motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde ağır olarak bulunan motosiklet sürücüsü K.K.'nın duran kalbi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu yeniden çalıştırıldı.

Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi'nde 43 AEL 088 plakalı motosikletin sürücü K.K., ağır yaralı olarak bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan K.K.'nın kalbinin durduğu anlaşıldı. Sağlık ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu K.K.'nın kalbi yeniden çalıştırılarak ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Sürücü K.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, polis ekiplerince ağır yaralı olarak bulunduğu sokakta inceleme yapıldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)-