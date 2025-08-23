Kütahya’da köyde çıkan yangında 4 ev hasar gördü

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Konuş köyünde çıkan yangında 4 ev hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Konuş köyünde saat 16.30 sıralarında bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evlerin altında ve bitişiğinde samanlıkların bulunması yüzünden yangın diğer evlere sıçradı. İhbar üzerine yangın mahalline Emet Belediyesinden 2, Hisarcık Belediyesinden 2, Çavdarhisar Belediyesinden 2, Simav Belediyesinden 1, Orman İşletme Müdürlüğünden 5 itfaiye aracı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çabası sonucu söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor. 4 evin zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.