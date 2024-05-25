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Kütahya’da motosiklet ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya’da ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 25.05.2024 13:43
  • Giriş: 25.05.2024 13:43
  • Güncelleme: 25.05.2024 13:43
Kaynak: İHA
Kütahya’da motosiklet ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Gaybiefendi Caddesi Musalla Mezarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B. idaresindeki 41 ND 122 plakalı ticari araç ile 43 RK 304 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü A.T. yaralanırken, ticari aracın sürücüsü K.B.’nin alkollü olduğu anlaşıldı.

Ehliyeti olmadığı öğrenilen yaralı motosiklet sürücüsü A.T., ambulans ile Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. 

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