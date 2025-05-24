Kütahya’da motosiklet kazası, 1 kişi hayatını kaybetti

Kütahya’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Berkan Yağlıcı (34) idaresindeki 43 AGB 711 plakalı motosiklet, Kütahya-Çavdarhisar kara yolunun 17. kilometresinde bulunan Göynükören köyü kavşağında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yağlıcı’nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.