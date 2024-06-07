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Kütahya’da okul inşaatında kalıplar çöktü: 5 işçi yaralandı

Kütahya'nın Mecidiye Mahallesi'ndeki yapımı devam eden Abdurrahman Paşa İlkokulu inşaatında beton atıldığı sırada kalıplarda çökme meydana geldi Çökme nedeniyle kalıpların altında kalan 5 işçi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çalışma Yaşamı
  • 07.06.2024 13:24
  • Giriş: 07.06.2024 13:24
  • Güncelleme: 07.06.2024 13:29
Kaynak: AA
Kütahya’da okul inşaatında kalıplar çöktü: 5 işçi yaralandı

Kütahya'da bir inşaatta beton atılırken yaşanan çökme sonucu yaralanan 5 işçiden biri olay yerinde tedavi edildi, 4'ü hastaneye kaldırıldı.

Mecidiye Mahallesi’ndeki Abdurrahman Paşa İlkokulu inşaatında beton atıldığı sırada kalıplarda çökme meydana geldi.

Kalıpların altında kalan işçiler Bayram Şakar, Recep Tunç, Recep Can, Hüseyin Çakar ve İbrahim Kayıoğlu yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekilpleri sevk edildi.

Yaralılardan Şakar'ın tedavisi olay yerinde ambulansta yapıldı. Diğer 4 işçi ise kentteki hastanelere götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan Vali Musa Işın, yetkililerden bilgi aldı.

Işın, hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek, olaya ilgili inceleme başlattıklarını duyurdu.

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