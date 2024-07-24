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Kütahya’da okul müdür yardımcısına bıçaklı saldırı

Kütahya’da ortaokulda görevli müdür yardımcısı, bir öğrencisinin yakını tarafından bıçaklandı.

Güncel
  • 24.07.2024 19:49
  • Giriş: 24.07.2024 19:49
  • Güncelleme: 24.07.2024 19:54
Kaynak: İHA
Kütahya’da okul müdür yardımcısına bıçaklı saldırı
İHA

Kütahya'nın Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Linyit Ortaokulu'nda, müdür yardımcısı Ali Ertaş, bir öğrencinin kardeşi olan M.K. tarafından bıçaklandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki Linyit Ortaokulu’na gelen öğrencinin kardeşi M.K. ile Müdür Yardımcısı Ali Ertaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.K., Ertaş’ı kolundan bıçakladı. Ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Ertaş’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli M.K. ise olaydan sonra polis tarafından gözaltına alındı.

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