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Kütahya’da ormana sıçrayan anız yangını büyümeden söndürüldü

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde anızda çıkan ve ormana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 05.09.2024 23:29
  • Giriş: 05.09.2024 23:29
  • Güncelleme: 05.09.2024 23:29
Kaynak: İHA
Kütahya’da ormana sıçrayan anız yangını büyümeden söndürüldü


Edinilen bilgiye göre, Aslanapaya bağlı Örenköy ve Aslıhanlar köyü arasındaki tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve söndürme ekipleri ile Aslanapa Belediyesi itfaiye ekiplerinin ve yangın tankerleriyle destek veren köylülerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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