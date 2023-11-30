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Kütahya’da otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 30.11.2023 12:36
  • Giriş: 30.11.2023 12:36
  • Güncelleme: 30.11.2023 12:36
Kaynak: İHA
Kütahya’da otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

Kütahya’da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, 43 FU 440 plakalı otomobil, yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. 

Kazada, otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkartıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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