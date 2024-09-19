Kütahya’da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 9 işçi yaralandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 işçi de yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Kütahya yolunun 2’nci kilometresinde Çukurköy Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kütahya istikametinden Tavşanlı yönüne gitmekte olan A.K. (58) idaresindeki servis otobüsü, Çukurköy Sanayisi’ne gitmekte olan Hasan Hüseyin Tosun (62) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hasan Hüseyin Tosun olay yerinde hayatını kaybederken servis şoförü A.K., Derya A., Semra B., Bayram D., Yasin B., Murat A., Esra B., Hakkı K. ve Furkan K. hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi götürülerek tedavi altına alındı.

Tosun’un cenazesi savcılık incelemesinin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.