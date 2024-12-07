Kütahya’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Çevreyolu Adliye Işıklı Kavşak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tavşanlı’dan Kütahya istikametine seyir halinde olan Süleyman D. idaresindeki kamyon, Ahmet G. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü A.G. ile yanında yolcu konumunda bulunan Nesrin G. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli

Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı Kaza sonrası otomobil ile kamyondan savrulan parçalar ve camlar olay yeri incelemesinin ardından çevre temizlik işçileri tarafından temizlendi.