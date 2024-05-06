Kütahya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Zafertepe Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, aynı istikamete gitmekte olan 43 AFL 593 plakalı motosiklet ile 43 ACM 478 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, ismi belirtilmeyen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.