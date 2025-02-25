Kütahya’da otomobil, kamyonetle çarpıştı; 4 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobil ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı çevreyolu Balıkesir kavşağı mevkiinde meydana geldi.

M.A. idaresindeki 64 AD 323 plakalı otomobil, çevreyoluna dönüş yapan E.A. yönetimindeki 43 ABT 447 plakalı Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonetle çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler M.A. ve E.A.’nın yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan H.E. ve E.E. yaralandı.

Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.