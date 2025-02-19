Kütahya’da pide fiyatları belli oldu

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 2025 yılı Ramazan ayı için pide fiyatlarını duyurdu.

Başkan Kahveci, fiyat belirlemede vatandaşların bütçesini koruma hedefi ve üretim maliyetlerinin dikkate alındığını vurguladı. Yapılan açıklamaya göre, halk ekmek tarafından satışa sunulacak pide fiyatları sade Ramazan pidesi 430 gram 30 lira, yumurtalı ve bol susamlı ramazan pidesi 430 gram 40 lira olarak belirlendi. Başkan Kahveci, Kütahyalı vatandaşların her zaman kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşmasının belediyenin öncelikli hedefi olduğunu belirterek, tüm vatandaşlara sağlıklı ve huzurlu bir Ramazan ayı diledi.